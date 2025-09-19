Imagen confirma visitas de principal proveedor de Hambre Cero a Mburuvicha Róga

El presidente Santiago Peña presentó el 29 de enero de 2024, su programa emblema a el que denomina “Hambre Cero”. Capturas de mensajes entregadas por Luz Candado, ex funcionaria del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, revelaron que uno de los principales proveedores de ese plan visitó al mandatario antes, durante y después de la puesta en marcha.

Se trata de Miguel Cardona, principal accionista de Comepar SA, empresa que, casualmente, se convirtió en el mayor beneficiado con el plan estrella de Peña.

Las capturas entregadas por la exempleada pública muestran visitas del proveedor a la casa presidencial en fines de semana e incluso en horarios poco usuales, como de noche. Lo cierto es que ahora esas visitas se confirman con la aparición de una foto en la cual se observa la camioneta del empresario en el área privada, conocida como visera de Mburuvicha Róga.

El vehículo está a nombre de la empresa Moraga SA, cuyo principal accionista es Cardona y porta una peculiar chapa que alude al Club Olimpia, que el empresario fue presidente hasta marzo de este año.

Siete días antes

Una de las capturas de Luz Candado muestra que recibió el aviso de la visita de Miguel Cardona el 22 de enero de 2024. Fue casualmente siete días antes del lanzamiento del programa Hambre Cero.

Los encuentros siguieron el 8 de febrero de 2024 y el 10 de marzo de 2024. Ambas visitas ocurrieron en pleno estudio de la ley para la implementación del programa.

El Congreso aprobó la ley el 4 de abril de 2024. Inmediatamente se hicieron los llamados a licitación.

El 24 de julio de 2024 firmó el contrato tras la adjudicación con 4 de los 12 lotes de la convocatoria del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Un mes después, Cardona visitó de vuelta a Santiago Peña, es decir, el 24 de agosto de 2024.

Los sobres del poder

Estas revelaciones fueron hechas por Luz Candado, luego de ser despedida por decreto y sin sumario de su trabajo de coordinadora. Ella cumplía el rol de ama de llaves de la residencia presidencial y en ese contexto le fueron entregados -según su relato-, por personal de servicio, dos sobres que contenían cada uno US$ 100 mil dólares. Los sobres habían sido hallados en sectores de uso social de Mburuvicha Roga y no fueron reclamados por nadie.

Luego de unos meses de tenerlos en su poder, Candado se los entregó a Peña. Al tiempo, Peña la despidió de su cargo, aludiendo el robo de un monto no precisado. Antes de decretar su salida, la sometió a la prueba del polígrafo por poligrafistas militares, al igual que a su hermana Liliana (cocinera) y a su hijo Fabrizio (mozo).

Ambos también fueron despedidos. Incluso el marido de Luz, Hugo Romero, militar retirado, fue despedido de su trabajo como guardaespaldas de la esposa de un amigo de Peña.

En medio del escándalo, Santiago Peña no aclara dudas y se va del país

En pleno escándalo de los sobres del poder, el presidente Santiago Peña eligió el camino del silencio y la evasión. Hoy abordará con su esposa Leticia Ocampos un vuelo que lo llevará a Estados Unidos, donde estudia su hija Constanza y donde participará el el próximo miércoles 24 de la asamblea de la ONU, por segunda vez en el año.