Dani Mujica recibe respaldo de once partidos y Miguel Prieto apunta contra el “narcogobierno”

El acto reunió a representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Encuentro Nacional (PEN), Patria Querida, País Solidario, Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Convergencia Popular Socialista, Participación Ciudadana, Partido Democrático Progresista, Partido Demócrata Cristiano y Partido de la A, entre otros.

Durante su intervención, Mujica agradeció el acompañamiento de los distintos sectores políticos y sociales, resaltando la necesidad de dejar atrás las divisiones partidarias.

“Este acuerdo no solo une a once partidos, también está generando esperanza en miles de colorados de bien, cansados de la corrupción y de la vieja política. Más de 50.000 colorados nos van a acompañar el 9 de noviembre”, aseguró.

El líder del movimiento Yo Creo y exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, también tomó la palabra durante el acto. Afirmó que la alianza política representa “la consolidación de un proyecto” con proyección hacia las elecciones de 2026 y 2028.

Prieto sostuvo que existe un fuerte descontento dentro de las filas coloradas y atribuyó parte del crecimiento del movimiento a ese fenómeno.

“El 40% de los votos que yo tuve fueron de afiliados de la ANR. Ciento diez mil colorados no fueron a votar en la interna pasada porque estaban esperando un momento para apoyar a Dani Mujica”, señaló.

En su discurso, el referente opositor lanzó críticas al Gobierno de Santiago Peña: “El enemigo no es el Partido Colorado, el enemigo es este narcogobierno que compró al partido y gobierna solo para ellos”, sentenció.

En tanto que la intendenta interina María Portillo (PLRA) también participó del evento, desde donde hizo un llamado a la unidad dentro del liberalismo y al compromiso ciudadano para “defender cada voto y lograr un triunfo histórico”.