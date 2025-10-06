Mujica es proclamado por YoCreo y apunta a captar apoyo de los “colorados de bien”

El candidato proclamado, Daniel P. Mujica, explicó que aproximadamente el 55 % de quienes votaban a Miguel Prieto, líder del movimiento YoCreo, siempre fueron los “colorados de bien”, y que esa tendencia es muy probable que crezca aún más de cara a las municipales del 9 de noviembre.

Lea más: Mujica vota y apunta a “hacer justicia” en las generales de noviembre

Mujica dijo que el caudal electoral de la ANR en Ciudad del Este históricamente es la suma de votos obtenidos en sus internas partidarias, pero en esta ocasión apenas alcanzaron 19.000 votos.

El aspirante a la Intendencia en estas elecciones extraordinarias, convocadas tras la destitución de Miguel Prieto, manifestó que el descontento de los afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR) crece cada vez más, debido a los escándalos políticos que salpican al Gobierno de Santiago Peña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mencionó el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, “ejecutado por la mafia por impedir el ingreso de un celular al recluso conocido como ‘Tío Rico’”, ocurrido, según sus palabras, “al más puro estilo de Pablo Escobar: plata o plomo”. Señaló que el hecho está generando descontento ciudadano que podría reflejarse en las urnas a su favor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó también los casos aún sin resolver, como el del fiscal Marcelo Pecci y el de “Lalo” Gómez, así como el escándalo político de los “Sobres del poder” en Mburuvicha Róga.

Propuestas de gestión

En cuanto a sus proyectos, Mujica destacó la modernización del ex aeropuerto Alejo García, la revitalización de espacios públicos como la Plaza Van Aaken y el Lago de la República.

Lea también: Lilian Samaniego apunta a Cartes por baja participación de colorados en internas en Ciudad del Este

Agregó que, en su agenda de gobierno, priorizará la mejora del transporte público, con la incorporación de más unidades eléctricas y la posible implementación de un tranvía eléctrico para la ciudad.