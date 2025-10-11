Niña de 12 años fue víctima de abuso: tres de los cuatro supuestos autores son inimputables

El hecho salió a luz ayer al mediodía cuando la madre de la pequeña víctima la llevó al Hospital Distrital, donde los médicos de guardia la inspeccionaron y constataron abuso sexual.

Inmediatamente, el caso fue reportado a Balbina Almada, directora de la Codeni y a Dalia Alderete, de la Defensoría de la Niñez, quienes a su vez comunicaron el hecho al fiscal de turno, Édgar Delgado.

Asimismo, agentes de la Subcomisaría 12ª se trasladaron hasta el centro médico, donde dialogaron con la madre de la víctima. La mujer relató que su hija salió de su domicilio con destino a la casa de la tía para traer una centrífuga de ropa.

En ese momento, uno de sus compañeros de escuela, la llamó con el pretexto de entregarle un cuaderno. Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, el menor, con otro compañerito y dos vecinos, le apretaron un cuchillo y la sometieron sexualmente, según la denuncia.

Tras lograr escapar del lugar, la niña regresó a su vivienda y contó a su madre lo sucedido. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Distrital, donde se confirmó que efectivamente fue víctima de agresión sexual.

Un único detenido por este abuso múltiple

Tras las primeras diligencias, los agentes policiales lograron identificar a los presuntos responsables: dos compañeros de escuela de 13 años y dos vecinos, de 13 y 14 años respectivamente. Este último quedó detenido, pues es el único que por edad puede ser procesado penalmente, según establece el Código Penal.