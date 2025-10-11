Policiales

Imputan a un joven que abusaba de la hermanita de su novia

El Ministerio Público informó este sábado que un joven fue imputado por posible abuso sexual en niños. La víctima es una niña de 9 años y el sospechoso era el novio de su hermana.

11 de octubre de 2025 - 17:18
Abuso sexual infantil, maltrato infantil, niñez y adolescencia.
Imagen ilustrativa de abuso sexual en niños. Shutterstock

La agente fiscal Gladys González, de la Unidad Zonal de Ñemby, presentó imputación contra un joven por el hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima, de 9 años, es la hermana menor de la novia del sospechoso.

La denuncia señala que los ataques se iniciaron este año, cuando el sospechoso comenzó a convivir con la familia que en algunas ocasiones lo dejaba al cuidado de la niña, oportunidades que él aprovechaba para vulnerarla.

El reporte ante la Fiscalía fue realizado el 5 de octubre, cuando la niña temió que las vulneraciones se repitan, por lo que se encerró en el baño hasta que su madre y su hermana volvieron del supermercado y les confesó los abusos que sufría por parte del ahora imputado.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.

