Completan peritaje en el edificio donde murieron cinco chinos

El agente fiscal de turno Alcides Giménez, acompañado de los agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional ingresaron nuevamente esta mañana al departamento ubicado en el piso 15, escenario del violento hecho.

Según explicó el comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª, anoche no completaron el trabajo debido a las altas temperaturas del incendio que consumió una de las habitaciones.

Durante la intervención de esta mañana, los peritos hallaron botellas de agua y otros elementos en la sala, lo que hace presumir que las víctimas y el presunto autor habrían mantenido una reunión previa al ataque. Además, se observaron abundantes rastros de sangre por el piso y las paredes.

Antecedentes del caso

Según las primeras investigaciones, el hecho se originó tras una discusión laboral en la empresa “Prince Mobile”, dedicada a la venta de celulares, donde el presunto autor, Jack Cheng Luo, era el encargado de depósito.

Según los sobrevivientes, durante la reunión, el joven fue informado por el gerente de su despido, supuestamente luego de detectarse el faltante de celulares en el depósito, lo que derivó en la violenta reacción de Jack Cheng Luo.

En medio del altercado, Cheng Luo atacó con un arma blanca a varios compañeros, encerró a las víctimas dentro del departamento y luego roció el lugar con combustible, provocando un incendio.

Luego, abrió las garrafas de gas y salió por una de las ventanas para arrojarse vacío, cayendo sobre el techo de un conocido local gastronómico. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Regional, donde llegó sin signos de vida.

Los fallecidos fueron identificados como Wei Biao, Chen Jia Xin, Lin Zewei y Zhenbo Zhon, además del propio atacante.

Los sobrevivientes son Jingfang Lan, su esposo Chunmin Chen y su hija de cuatro años.