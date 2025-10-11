Horror en CDE: reportan varios muertos y sobrevivientes tras pelea e incendio

Una brutal pelea entre ciudadanos asiáticos, derivó en un incendio y varias muertes dentro del edificio Castillo de Diamante, situado sobre la avenida Adrián Jara y calle Ebay, en el barrio San Agustín de Ciudad del Este. El hecho se registró cerca de las 20:30, según el reporte de la Comisaría Primera, y movilizó a efectivos de la Policía Nacional, bomberos voluntarios y el Ministerio Público.

El conflicto se inició dentro de un departamento del piso 15, donde estaban al menos siete personas, según datos. Testigos indicaron que el presunto agresor, identificado como Chen Chu Min, habría atacado a sus compatriotas con un arma blanca, y generó una pelea violenta que terminó con un incendio dentro del edificio.

Posteriormente, el mismo hombre se arrojó por una de las ventanas del edificio y cayó sobre un techo de chapa. Fue rescatado con vida y trasladado al Hospital del Trauma de Ciudad del Este, donde finalmente se reportó su deceso.

Escena de horror en el piso 15

El capitán de bomberos Andrés Fernández relató que los primeros llamados al sistema de emergencias alertaban sobre un incendio con personas atrapadas. Al llegar al sitio, los bomberos constataron que se trataba de una escena más compleja porque era un incendio intencional con múltiples heridos y víctimas fatales.

Dentro del departamento fueron halladas tres personas sin vida, una de ellas en el baño y otra en una pieza. En el lugar también había dos garrafas de gas abiertas, lo que abre la hipótesis de que el incendio fue provocado.

El humo impidió el ingreso inmediato del personal de rescate por las escaleras internas y los bomberos tuvieron que utilizar escaleras para acceder a las habitaciones.

Las víctimas se encontraban en diversas habitaciones del departamento, muchas con heridas cortantes y signos de lucha.

Entre los sobrevivientes se encuentran una mujer y su hija de cinco años, quienes fueron rescatadas. En tanto, otras dos personas fueron bajadas con heridas graves, una de las cuales fue identificada como Lan Jing Fang, quien murió poco después en el hospital.

Fiscalía investiga el caso

El fiscal Alcides Giménez confirmó que fueron hallados cuatro cuerpos sin vida, incluidos el presunto agresor y tres de las víctimas. Dos de los fallecidos fueron encontrados dentro del departamento, mientras que otros dos murieron tras ser trasladados al hospital. Entre las víctimas también figura Wei Biao, según el reporte preliminar de la Policía Nacional.

El representante del Ministerio Público informó que la escena será peritada una vez que el edificio esté completamente ventilado. Explicó que no se ordenó el traslado inmediato de los cuerpos para preservar los indicios y reconstruir las circunstancias exactas del hecho.

“Necesitamos analizar el contexto completo de lo ocurrido, considerando que se trata de miembros de una comunidad extranjera que compartían un mismo espacio”, señaló.

“Había sangre por todos lados”

El subjefe de la Comisaría Primera, Toribio Arévalos, explicó que la escena dentro del edificio era muy sangrienta. Se halló manchas de sangre por el piso y varias partes del departamento, que evidencia una violenta pelea.