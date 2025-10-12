Tragedia en Ciudad del Este: despido habría desatado pelea que dejó cinco muertos

De acuerdo con los datos el crimen fue protagonizado por Jack Cheng Luo (25), quien se desempeñaba como encargado del depósito en la empresa Prince Mobile, dedicada a la venta de celulares. Según testigos, el joven fue notificado de su despido tras detectarse el faltante de un lote de celulares, lo que habría desencadenado una violenta discusión con el gerente de la firma.

En medio del altercado, Cheng Luo habría empuñado un arma blanca y atacado a varias personas presentes en el lugar. Posteriormente, según las investigaciones, encerró a las víctimas en el piso 15 del edificio, roció combustible y prendió fuego.

Tras el ataque, el presunto autor se lanzó al vacío y cayó sobre el techo de un conocido local gastronómico. Fue trasladado de urgencia por bomberos al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Entre los sobrevivientes se encuentran Jingfang Lan, quien sufrió heridas en el hombro y el rostro, y su esposo Chunmin Chen, con heridas cortantes en el brazo. La mujer logró refugiarse con su hija de cuatro años en el baño, lo que les salvó la vida. La pareja y su hijita permanecen internadas en el Hospital de la Fundación Tesãi, fuera de peligro.

En tanto que Wei Biao, fue hallado con múltiples heridas en el cuello y pecho. Lo trasladaron al Hospital Regional, donde se constató su deceso.

Horas más tarde, los bomberos hallaron tres cuerpos sin vida en el interior del departamento. Por disposición del fiscal Alcides Giménez, los cadáveres fueron trasladados a una funeraria local. Allí, las víctimas fueron identificadas como Chen Jia Xin, Lin Zewei y Zhenbo Zhon.

El subjefe de la Comisaría 1ª, subcomisario Toribio Arévalos, describió una escena extremadamente violenta. “Había sangre por todos lados; el departamento mostraba signos de que hubo una pelea”, afirmó el uniformado.