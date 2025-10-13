Tragedia en Ciudad del Este: Fiscalía pide informes sobre los fallecidos

Según datos, el hecho fue protagonizado por Jack Cheng Luo (25), quien se desempeñaba como encargado del depósito en la empresa Prince Mobile, dedicada a la venta de celulares de alta gama. Según testigos, el joven reaccionó violentamente luego de ser notificado por el gerente de su despido, debido a la desaparición de un lote de aparatos.

Lea más: Tragedia en CDE: así ocurrieron los hechos violentos que derivaron en la muerte de cinco chinos

En medio de una discusión con el gerente de la firma, Wei Biao, Cheng Luo empuñó un cuchillo y atacó a todos los que se encontraban en el departamento.

Posteriormente, encerró a las víctimas, provocó un incendio y una fuga de gas. Tras el ataque, se arrojó desde el piso 15. El joven fue trasladado con vida al Hospital Regional, donde se confirmó su fallecimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el operativo, los bomberos hallaron en el interior del departamento los cuerpos sin vida de Chen Jia Xin, Lin Zewei y Zhenbo Zhong, quienes presentaban múltiples heridas de arma blanca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobrevivientes

Dos personas lograron sobrevivir al ataque: Jingfang Lan, con heridas en el hombro y el rostro, y su esposo Chunmin Chen, con cortes en el brazo. Según el reporte policial, la mujer logró refugiarse en el baño con su hija de cuatro años, desde donde pidió auxilio a través de WhatsApp. Los tres están internados en un centro asistencial privado, fuera de peligro.

El fiscal Giménez remitió oficios a Interpol, al Grupo Antimafia China, a la Dirección de Migraciones y al Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, para corroborar la identidad, documentación y situación migratoria de los cinco fallecidos.

Los cuerpos permanecen en la Funeraria Buen Jesús, a la espera de la confirmación oficial de identidad para su posterior entrega a los familiares.

Ayer, agentes de Criminalística, Investigación de Delitos, Interpol y el agente fiscal Alcides Giménez regresaron al edificio del terror para realizar una inspección detallada. En el lugar hallaron rastros de sangre, lo que permitió reconstruir parcialmente la dinámica del crimen.

Lea también:

Tragedia en Ciudad del Este: despido habría desatado pelea que dejó cinco muertos

Los investigadores manejan la hipótesis de que se trató de una persecución individual, ya que todas las víctimas presentan heridas de arma blanca, por lo que se descartaría una pelea grupal.