Tragedia en CDE: así ocurrieron los hechos violentos que derivaron en la muerte de cinco chinos

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1 de Ciudad del Este, hizo un relato del incidente de violencia y un aparente incendio provocado registrado el pasado sábado en un edificio de apartamentos en la ciudad esteña, donde cinco ciudadanos chinos perdieron la vida.

El incidente tuvo lugar en el piso 15 de un edificio denominado “Castillo de Diamante”, donde se produjo un enfrentamiento entre varias personas de nacionalidad china durante el cual el presunto agresor, identificado como Jack Cheng Luo, atacó con arma blanca a los demás presentes y presuntamente provocó un incendio abriendo garrafas de gas.

El comisario Rolón explicó que dos agentes de su comisaría fueron los primeros en responder a un pedido de auxilio que hablaba de un incidente con arma blanca y un potencial incendio en el piso 15 del edificio mencionado.

Los uniformados llegaron hasta la puerta del apartamento y observaron rastros de sangre, pero no pudieron irrumpir en el mismo y se vieron obligados a retirarse y solicitar refuerzos y asistencia de bomberos.

Cinco fallecidos y tres sobrevivientes

Con asistencia de bomberos, agentes de la Policía lograron finalmente ingresar al apartamento, donde hallaron tres cuerpos sin vida. Dos personas fueron rescatadas con heridas graves, una de las cuales falleció posteriormente.

Tres personas sobrevivieron, entre ellas una mujer que sufrió heridas cortantes en la cara y una pierna, quien se encuentra fuera de peligro; y la hija de esta, una niña de 4 años que resultó ilesa. Estas dos últimas se habrían refugiado en un baño cuando comenzó el ataque.

El supuesto atacante intentó escapar lanzándose al techo de otro edificio contiguo, pero sufrió graves lesiones y falleció posteriormente en un centro asistencial.

Los fallecidos fueron identificados como Wei Biao, Chen Jia Xin, Lin Zewei y Zhenbo Zhon, además del presunto atacante.

La supuesta causa del incidente

De acuerdo con información preliminar brindada por los sobrevivientes, el incidente se habría originado en una disputa de negocios. Jack Cheng Luo era encargado del depósito de una empresa denominada “Prince Mobile”, dedicada a la venta de teléfonos celulares en un shopping de Ciudad del Este.

Aparentemente, se le informó que iba a ser despedido tras detectarse un faltante de mercadería, a lo que habría reaccionado con violencia.