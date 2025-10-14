A los estirones, marinos reducen a dos menores de edad en procedimiento de incautación de tomates

En un incidentado operativo, marinos del Área Naval del Este detuvieron a un conductor e incautaron su vehículo, que transportaba tomates presuntamente de contrabando. El hecho, que fue captado por varios transeúntes, generó la reacción de las personas presentes, debido a que un grupo de marinos, con empujones y estirones, trató de alejar a los dos niños que se resistían a la detención de su padre.

El capitán Claudio Ramírez, del Área Naval del Este, confirmó que el operativo se realizó esta tarde. Explicó que los niños, al parecer, se asustaron ante la detención del conductor. Afirmó que no fueron golpeados, pero admitió que hubo empujones y estirones para alejarlos del lugar.

Asimismo, indicó que el rodado en cuestión fue retenido por funcionarios de la DNIT, pero que, al momento de la verificación, el conductor se resistió, por lo que intervinieron los militares. Como el procedimiento sigue en curso, aún no pudo precisar la identidad del detenido ni la edad de los menores involucrados.

“Estamos informando a la Fiscalía, estamos esperando directivas. El vehículo ya quedó demorado en carácter de incautado con los productos. No te puedo decir la cantidad exacta porque están cuantificando. Estamos en operativo”, señaló.

En cuanto a los menores de edad, dijo que quedaron a cargo del abogado de la familia, quien acudió para asistir al ahora detenido.

“Hubo un pequeño empujón para alejarlos de la zona porque al papá se le tuvo que esposar, ya que es un procedimiento, y eso los asustó a ellos. Estamos investigando, todavía estamos en ese proceso”, añadió.