Filtran audio de amenaza a funcionarios públicos para votar por el Partido Colorado en las elecciones municipales de Ciudad del Este

En los audios atribuidos al excapitán Carlos Florenciañez se lo escucha jactarse de que ocupa un cargo en Itaipú gracias a la familia Zacarías y advertir a los funcionarios que deben votar por el Partido Colorado en las elecciones municipales. Además, amenaza con que si alguien vota en contra, deberá quedarse en su casa.

Asegura que “uno a uno se va a saber por quién votaron. Vamos a tener uno a uno los que votaron y los que no votaron, en Tesãi, en Copaco, en IPS, en todo lo que es la administración pública y en todo lo tercerizado en Itaipú Nacional. Entonces, ani ñañembotavy y que mañana no te quejes”, manifestó.

En otro audio, Florenciañez señala que enviará informes Horacio Cartes, Santiago Peña y Pedro Alliana. “Dejemos de estar rogándole. Todo el mundo está poniendo de su parte para que el Partido Colorado gane el 9 de noviembre, y viene una empresa tercerizada que está lucrando a costillas del Partido Colorado a joder”, dice.

Incluso advierte que los funcionarios antiguos que busquen resguardarse en su antigüedad no se salvarán. “Para aquellos que se creen porque tienen 10, 15 años, no se quejen mañana”, aseguró.

Por ética no se meten en cuestiones políticas, afirman

El jefe de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez, afirmó que no existe ninguna bajada de línea del directorio de la entidad para utilizarla con fines políticos. Explicó que el código de ética limita enormemente la posibilidad de incursionar en política partidaria en cualquier sentido.

“La Itaipú Binacional ratifica que no existe ningún tipo de operativo ni instrumentación política desde las autoridades hacia sus funcionarios. Puedo garantizar que la posición oficial del Consejo y del Directorio de Itaipú es no inmiscuirse en cuestiones políticas partidarias”, expresó esta mañana en ABC Cardinal.

Intentamos obtener la versión de Florenciañez pero no fue posible establecer la comunicación.