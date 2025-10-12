Elecciones en CDE: resultado del 9 de noviembre marcará rumbo político hacia 2028

Las elecciones municipales de Ciudad del Este, previstas para el 9 de noviembre, trascienden los límites locales. Tanto el Partido Colorado, cuyo candidato es Roberto González Vaesken, como el movimiento Yo Creo, que impulsa la candidatura de Daniel Mujica, coinciden en que los resultados de estos comicios podrían redefinir el panorama político nacional rumbo a las elecciones generales de 2028.

Ambos sectores reconocen que una victoria o una derrota en la capital de Alto Paraná tendrá efectos directos sobre la figura del exintendente Miguel Prieto, recientemente destituido tras la intervención municipal, y sobre la proyección del propio Partido Colorado en el país.

“Una derrota potenciaría la candidatura de Miguel Prieto”, advierte Vaesken

El candidato colorado y exgobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, admitió que estas elecciones tienen un peso político que va más allá de la intendencia.

“Yo pensé que me había retirado ya de la política, pero esto representa un desafío personal. Es cierto que una derrota va a potenciar la candidatura del señor (Prieto), pero también creemos que tenemos posibilidades. En estos cincuenta días de campaña hemos levantado muchísimo, y estamos convencidos de que podemos llegar con fuerza el 9 de noviembre”, afirmó.

González Vaesken señaló además que todos los movimientos internos del coloradismo —incluido el cartismo— han decidido apostar con fuerza a esta elección, a la que definió como “un partido clave para el futuro de la ANR”.

“Se está jugando un partido muy importante. Estoy convencido de que la ANR va a poner todas sus fichas en este comicio. Aunque la campaña fue corta, hoy estamos con posibilidades reales”, aseguró.

“Una victoria ratificaría que la gente está con Miguel”, asegura Velázquez

Por su parte, el senador Rubén Velázquez, jefe de campaña de Daniel Mujica y uno de los principales referentes de Yo Creo, sostuvo que el resultado de las municipales será determinante para medir la fortaleza política de su movimiento.

“Más allá de disputar la intendencia, también estamos jugando un resultado político que va a tener una mirada puesta directamente en el 2028. Si perdemos, evidentemente nos debilitará; pero si ganamos, quedará demostrado que la ciudadanía está disgustada con la destitución de Miguel Prieto y que nos da la razón”, expresó.

Velázquez recordó que, paradójicamente, la intervención municipal que derivó en la salida de Prieto terminó fortaleciendo al movimiento Yo Creo.

“Antes de la intervención nos costaba reunir firmas para el reconocimiento del partido, pero después de lo ocurrido crecimos mucho. En dos semanas conseguimos más de 18.000 firmas, cuando el requisito era 15.000. Desde entonces, la gente se sumó con más fuerza y hoy sentimos ese apoyo en las calles”, destacó.

El senador concluyó afirmando que las caminatas y encuentros con la ciudadanía reflejan una amplia confianza en el triunfo de Mujica, lo que —según dijo— “ratificaría la vigencia del proyecto político de Miguel Prieto”.