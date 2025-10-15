Trabajadores de la salud son coaccionados para participar en un mitin político de los colorados

Una serie de coacciones están recibiendo los funcionarios públicos de esta zona del país para que voten a favor del Partido Colorado en las elecciones municipales extraordinarias de Ciudad del Este, previstas para el próximo 9 de noviembre. Esta vez, la denuncia provino de los trabajadores de la salud, quienes aseguran estar siendo obligados a participar en un mitin político denominado “Marea Blanca”.
Según la denuncia del personal sanitario, primero los jefes de área y de servicio solicitaron datos personales completos, que incluían número de contacto, correo y dirección, entre otros. Al poco tiempo comenzaron a llegar los mensajes de “invitación” para el evento, acompañados de un enlace para confirmar la asistencia, con el membrete de la ANR, que postula a Roberto González Vaesken, quien competirá con otros tres candidatos, incluyendo al postulante de Yo Creo, Daniel Pereira Mujica.
El licenciado Javier Acosta, del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Alto Paraná (SITRASAP), explicó que los mensajes comenzaron a recibirse de forma masiva y reiterada por parte del personal.
“Hace 25 años que trabajo acá y es la segunda vez que sucede esto. La última fue en la época de Nicanor Duarte Frutos. Ahora llegan los mensajes donde te obligan o te coaccionan, y afecta principalmente a los contratados, más aún luego de que apareció el audio de Carlos Florenciañez”, expresó.
El audio amenazante
El audio al que hace referencia fue filtrado hace unos días, y en el mismo se escucha a Florenciañez amenazar y coaccionar a los funcionarios públicos para que voten por el Partido Colorado.
Acosta lamentó que los políticos ejerzan presiones sobre los funcionarios, pero nadie se acerque a ayudar con las múltiples falencias que enfrenta el Hospital Regional de Ciudad del Este.
“Hay tantos problemas dentro de nuestro hospital, pero nadie viene a darnos una mano. No hay agua, el tomógrafo no funciona, la mamografía trabaja a medias, y el equipo de colposcopía también está a medio uso”, añadió.
“Esto va en detrimento de los intereses del trabajador. Hay mucha presión; el compañero no puede trabajar tranquilamente porque hay una presión externa e interna”, sostuvo.
Al consultar sobre el origen de la invitación, nadie se hizo responsable. Tampoco pudieron determinar por qué se comenzó a pedir los datos de los funcionarios en los grupos de trabajo, ya que al principio creyeron que se trataba de un requerimiento de Recursos Humanos, por lo que comenzaron a completar los datos personales.