Crimen del militar: hay varios frentes de investigación, dice jefe policial tras serie de allanamientos en CDE

Una de las viviendas allanadas está ubicada en el barrio San Antonio de la capital departamental. Allí fue aprehendido Ángel David González, quien, según datos extraoficiales, estaría vinculado a pagos realizados a los autores materiales del crimen.

Posteriormente, se allanaron otras dos viviendas en el barrio San Rafael, también de esta ciudad, pero no encontraron a ningún sospechoso. No obstante, se incautaron varios elementos de interés investigativo.

Al inicio del operativo, los agentes policiales se mostraron muy evasivos, pero luego explicaron que era para no entorpecer la investigación. La búsqueda de los sospechosos se realiza desde hace una semana, y supuestamente se tenían monitoreados varios teléfonos, aunque aún no lograron dar con los responsables del crimen.

El comisario Vera manifestó que la información obtenida los condujo a esta zona del país y que están analizando los datos para establecer la vinculación del detenido con el crimen.

“Estamos todavía analizando ciertos datos que nos arrojen claridad sobre su vinculación o participación. Contamos con elementos objetivos que puedan sostener lo que más adelante quizás estaríamos informando”, dijo.

Afirmó que hay varios frentes de investigación y que el operativo de hoy es solo una parte de ellos. “Primero se estableció la identidad de las personas que posiblemente son los autores materiales. Realizando la tarea investigativa llegamos hasta esta persona, cuyo vínculo estamos por establecer. Falta cotejar algunos datos para tener certeza absoluta sobre eso”, insistió.

Sobre a quién o quiénes buscaban en los demás allanamientos, prefirió no revelar detalles. “Siguiendo este hilo, nos trajo hasta aquí y consideramos un gran avance. Esto aún no se cierra; estamos en plena tarea investigativa”, finalizó.

Antecedentes del crimen

El crimen ocurrió el jueves 2 de octubre, a las 16:12, cuando el teniente coronel Moral Centurión fue asesinado a balazos frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Los atacantes, un joven y un adolescente que se desplazaban en una motocicleta, abrieron fuego contra la víctima y luego huyeron del lugar.

A partir del análisis de imágenes de circuito cerrado, se identificó al conductor de la motocicleta como Rogelio Lemuel Díaz Brítez (18), y a su acompañante, un adolescente de 16 años, quien habría efectuado los disparos.