Detienen a un hombre buscado por tres homicidios tras casi 30 años prófugo

Se trata de Silvino Almada López, quien registra antecedentes por homicidio doloso con arma blanca, según Nota Nº 178, del 31 de marzo de 1998, emanada del Juzgado de Presidente Franco; homicidio doloso, Nota Nº 1201, del 9 de agosto de 1999, del Juzgado de 5º Turno de Ciudad del Este; y homicidio doloso, Nota Nº 1810, del 4 de noviembre de 1999, también del Juzgado de 5º Turno de Ciudad del Este.

Según datos, los agentes recibieron información sobre la posible presencia del prófugo en la zona, por lo que montaron un operativo de vigilancia. Almada López fue interceptado en un camino vecinal y, tras verificar sus datos, se confirmó que contaba con tres órdenes de captura vigentes.

Ante esto, fue trasladado a la base del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná, en Ciudad del Este.

El comisario Hugo Sosa, subjefe de Investigaciones, explicó que, debido al tiempo transcurrido, hasta el momento desconocen los detalles de los hechos investigados y que los jueces y fiscales de esa época ya no se encuentran en la zona. No obstante, se comunicó a los juzgados correspondientes para que se revisen los archivos y se reactive el proceso judicial.