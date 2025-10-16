Tras publicación, una de las cinco escuelas indígenas recibe pupitres de Itaipú

El director de la escuela Puerto Flores, Pablo Figueredo, confirmó la recepción del mobiliario esta tarde, que beneficiará a los alumnos que hasta ahora debían tomar clases en sillas muy precarias. Las otras escuelas afectadas son Puerto Bertoni, 8 de Diciembre, Puerto Giménez y Cacique Emiliano Barreto, que todavía no recibieron los pupitres.

La respuesta que recibieron los directores es que están a la espera de la autorización del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para completar la entrega en estas cuatro instituciones indígenas del distrito.

Las comunidades nativas esperan que los pupitres y sillas lleguen en los próximos días a las demás escuelas, todas ubicadas en la zona rural de Presidente Franco. Temen que se priorice a las instituciones educativas de Ciudad del Este, donde actualmente se vive una fuerte disputa electoral por la Intendencia, donde el Partido Colorado pretende recuperar la Municipalidad, tras la destitución de Miguel Prieto.

La denuncia fue realizada por el líder indígena César Vera, en representación de las cinco comunidades ubicadas en el municipio franqueño.

La Itaipú Binacional firmó el pasado 18 de septiembre que completaron la distribución de pupitres a nivel nacional. Sin embargo, en el este del país la entrega aún continúa.