Itaipú reportó entrega total de pupitres hace casi un mes, pero comunidades indígenas siguen esperando

Las escuelas afectadas son la Escuela Básica Puerto Flores, Puerto Bertoni, 8 de Diciembre, Puerto Giménez y Cacique Emiliano Barreto. Todas funcionan bajo la modalidad de plurigrados y atienden a niños y niñas de comunidades indígenas en situación de extrema vulnerabilidad.

Actualmente, los estudiantes de estas instituciones siguen tomando clases en sillas deterioradas o improvisadas, lo que genera preocupación entre padres y docentes.

El líder indígena César Vera Romero cuestionó la falta de respuestas de Itaipú Binacional y denunció que las comunidades indígenas temen ser, una vez más, ignoradas por el Gobierno.

“Estamos en la lista todas las instituciones de las comunidades indígenas de Presidente Franco, pero una vez más estamos siendo relegados. Vamos a reunirnos en las comunidades para analizar si salimos a las calles a manifestarnos. Solo conseguimos algunas cositas si nos manifestamos”, lamentó.

Según cálculos, las cinco escuelas necesitan poco más de 100 pupitres para cubrir condiciones básicas de aprendizaje de los alumnos, considerando que los mobiliarios que tienen actualmente están en pésimas condiciones.

“Normalmente las instituciones más grandes o urbanas son las priorizadas, y nosotros quedamos al margen del acceso a recursos básicos para una educación digna”, dijo el dirigente.

El 18 de setiembre, Itaipú Binacional informó haber entregado la totalidad de los pupitres adjudicados a la empresa Kamamya S.A., propiedad del empresario chino Liong Jang, allegado al presidente de la República, Santiago Peña.

Pese a ese anuncio, el 2 de octubre el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, encabezó un nuevo acto de entrega de 1.861 muebles chinos al Centro Regional de Educación de Alto Paraná, y afirmó que las instituciones pendientes recibirían sus mobiliarios “en los próximos días”.

Tras ese anuncio del director de la Binacional, otras escuelas de Ciudad del Este que figuran en la lista de espera comenzaron recibieron los pupitres por parte de la empresa Kamamya.