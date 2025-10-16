Viceministro de Salud se presta a coacción de funcionarios para mitin de colorados

La articulación para la coacción de los trabajadores de la salud comenzó hace varios días, cuando empezaron a recabar datos personales del personal. Utilizando esos datos, luego enviaron la invitación denominada “Marea Blanca”, en la que se debía confirmar la presencia accediendo a un enlace creado con el membrete de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
En la invitación afirmaron que el evento “reunirá a autoridades, profesionales y líderes comprometidos con el progreso y bienestar de Ciudad del Este”.
Los jefes de servicios comunicaron a los funcionarios que iba a estar presente la ministra de Salud, Teresa Barán, aunque la misma finalmente no acudió.
El ingreso fue controlado mediante el número de cédula y los funcionarios recibieron una pañoleta roja al ingresar al evento. Muchos trabajadores se mostraron molestos, ya que no solo fueron obligados a asistir, sino también a portar la pañoleta.
En representación del Ministerio de Salud estuvo el viceministro José Ortellado, quien se prestó al arreo de funcionarios. También participaron directivos y funcionarios de la Fundación Tesãi, dependiente de Itaipú, así como trabajadores del IPS.
Desde que se filtraron los audios con amenazas proferidas por el dirigente zacariísta Carlos Florenciañez hacia funcionarios públicos, trabajadores de diversos sectores afirmaron ser coaccionados para que voten a favor del Partido Colorado en las elecciones municipales extraordinarias de Ciudad del Este, previstas para el próximo 9 de noviembre.