Viceministro de Salud se presta a coacción de funcionarios para mitin de colorados

El viceministro de Salud, José Ortellado, se prestó a la coacción del personal de salud de los servicios públicos de Alto Paraná, quienes fueron prácticamente obligados a participar del mitin político del candidato a la intendencia de Ciudad del Este, Roberto González Vaesken. Desde los sindicatos de trabajadores confirmaron que la “invitación” para acudir al evento partidario provino de dichos servicios, por lo que muchos, especialmente los contratados, se sintieron obligados a asistir.