Asaltan a pasero brasileño en pleno centro de Ciudad del Este

La víctima fue identificada como Geferson Datesch, domiciliado en Foz de Yguazú, Brasil. Según el informe policial, el hombre había retirado una caja con teléfonos celulares adquiridos por su empleador y la trasladaba sobre el tanque de combustible de su motocicleta.

Cuando se desplazaba rumbo a la zona primaria, donde debía entregar los equipos a otros paseros para su traslado al Brasil, fue interceptado por dos delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta.

Los motochorros lo amenazaron y le arrebataron la caja para luego huir a toda velocidad en dirección a la zona baja del barrio San Rafael, uno de los barrios más peligrosos de la capital esteña.

Datesch pidió auxilio a agentes de la Policía Turística, quienes dieron aviso a efectivos de la Comisaría 1ª para realizar un rastrillaje en la zona, pero ya no pudieron alcanzar a los maleantes.

Esta mañana, los investigadores buscan acceder a imágenes del Sistema 911 o de comercios, con el objetivo de identificar a los autores del atraco.