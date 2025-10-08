Video del delito: cae joven por supuesto hurto en un local del MRA

La Policía Nacional aprehendió este miércoles a Alexis Joel Meza Fernández, de 22 años, quien fue sindicado como presunto autor de un hurto agravado. Según datos de la Policía, el hecho ocurrió ocurrido días atrás en el local comercial Pinturas Taka, en Mariano Roque Alonso.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría Décima Central, durante un control preventivo en la vía pública. El joven fue aprehendido sobre la calle Hernandarias y Domingo Martínez de Irala, del barrio San Blas.

Lea más: Cae en Villa Elisa el presunto asesino de un recolector de latitas

Según el informe policial, Meza presentaba una actitud sospechosa y se encontraba sin camiseta. Al ser consultado por su documentación, manifestó no tenerla, por lo que fue trasladado a la sede policial para su identificación.

Vinculado a un hurto registrado en cámaras

Una vez verificada su identidad, los uniformados confirmaron que el joven contaba con antecedentes por robo agravado (2025) y hurto agravado con violación de cuarentena sanitaria (2021). Además, fue reconocido como el supuesto autor del hurto registrado en Pinturas Taka el pasado 3 de octubre, a las 04:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Capiatá: detienen a joven con extenso prontuario tras violento asalto a conductor de Motobolt

Las cámaras de seguridad del local, que fueron difundidas, captaron el momento en que un hombre a cara descubierta ingresó al local comercial y sustrajo varios objetos, presuntamente teléfonos celulares, antes de huir del sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso fue comunicado a la fiscal Gladys Paredes, de la Unidad Penal N.º 3 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, quien ordenó la aprehensión formal de Meza Fernández.