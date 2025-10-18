Fin de semana con amenaza de tormentas para el Este del país

Este sábado 18, el amanecer se presenta con un ambiente fresco a cálido, con temperaturas comprendidas entre 17 y 23 °C. Durante la tarde, el ambiente se tornaría ligeramente cálido, con temperaturas máximas de hasta 25 °C. En el transcurso de la jornada persistirá la probabilidad de lluvias, pudiendo estar acompañadas de forma puntual por actividad eléctrica.

Tormenta causa destrozos y cortes de energía en Alto Paraná

A partir del domingo 19 y durante los próximos días de la semana, las condiciones atmosféricas mejorarían, manteniéndose estables, con cielo escasamente nublado, vientos del sureste de intensidad variable y baja probabilidad de lluvias. La mínima será de 13 °C y la máxima de 25 °C.

En los últimos días se registraron intensas lluvias en Alto Paraná, incluso tormentas eléctricas y fuertes vientos que causaron daños en viviendas, caídas de árboles y cortes en el suministro de energía eléctrica.

