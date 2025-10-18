ABC en el Este
18 de octubre de 2025 - 08:00

Fin de semana con amenaza de tormentas para el Este del país

Este sánado podría registrarse lluvias y tormentas eléctricas.
Este sánado podría registrarse lluvias y tormentas eléctricas.Tereza fretes alonso

La lluvia de estos días se prolongaría este fin de semana en el este del país. Desde la Dirección de Meteorología lanzaron una alerta de tormenta con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de hoy.

Por ABC Color

Este sábado 18, el amanecer se presenta con un ambiente fresco a cálido, con temperaturas comprendidas entre 17 y 23 °C. Durante la tarde, el ambiente se tornaría ligeramente cálido, con temperaturas máximas de hasta 25 °C. En el transcurso de la jornada persistirá la probabilidad de lluvias, pudiendo estar acompañadas de forma puntual por actividad eléctrica.

Tormenta causa destrozos y cortes de energía en Alto Paraná

A partir del domingo 19 y durante los próximos días de la semana, las condiciones atmosféricas mejorarían, manteniéndose estables, con cielo escasamente nublado, vientos del sureste de intensidad variable y baja probabilidad de lluvias. La mínima será de 13 °C y la máxima de 25 °C.

En los últimos días se registraron intensas lluvias en Alto Paraná, incluso tormentas eléctricas y fuertes vientos que causaron daños en viviendas, caídas de árboles y cortes en el suministro de energía eléctrica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy