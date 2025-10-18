Video: víctima de asalto repele a delincuentes y evita robo en Minga Guazú

El intento de asalto ocurrió a las 01:55 en una vivienda ubicada a 1.800 metros de la Ruta PY02, lado Monday, de la ciudad de Minga Guazú. Resultó víctima Armando Alexis Pereira Aguilera, de 32 años. Los supuestos asaltantes serían cinco personas del sexo masculino que portaban armas de fuego en mano y llegaron al lugar a bordo de un furgón.

Pereira relató a la Policía Nacional que estaba descansando en su vivienda cuando los presuntos asaltantes llegaron, descendieron armados y forzaron el portón principal. Una vez en el patio, comenzaron a patear la puerta de la casa para derribarla, pero en ese momento fueron repelidos a tiros por el propietario.

Los asaltantes también efectuaron disparos, pero luego se dieron a la fuga. El dueño de casa sufrió lesiones leves causadas por esquirlas.

Todo el incidente fue registrado por varias cámaras de circuito cerrado con que cuenta la vivienda. Los videos ya fueron entregados al Ministerio Público y a la Policía para contribuir con la identificación de los delincuentes.