Tiempo despejado y temperatura agradable predominan este domingo

El ambiente se mantendrá fresco durante las primeras y últimas horas del día, tornándose cálido durante la tarde, con máximas que oscilarían entre 13 y 25 °C. Los vientos predominantes serán del sector sureste, luego variables.

Para el lunes 20, las temperaturas se mantendrán iguales, con un día fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La mínima prevista es de 13 °C y la máxima de 25 °C.

Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Durante el martes 21, persistirían las condiciones de estabilidad, con baja probabilidad de precipitaciones y un ambiente fresco a cálido. No obstante, hacia el miércoles podría observarse un incremento de la nubosidad y el retorno de condiciones de inestabilidad.

