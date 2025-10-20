Condenan a 7 años y 6 meses a hombre que intentó asaltar a conductor de Bolt

El fiscal Víctor Adolfo Santander presentó pruebas suficientes durante el juicio para que los jueces aplicaran la condena al acusado.

El asalto ocurrió el 20 de septiembre de 2024, a las 04:00 aproximadamente, cuando Larroza solicitó un viaje mediante la aplicación Bolt y abordó, junto a un cómplice, un Toyota Ractis conducido por Daniel Valdez Britez, en la avenida Gral. Aquino de Hernandarias.

Al llegar al barrio María Auxiliadora, cerca de la empresa Blascor, los pasajeros solicitaron continuar unos metros más. Al detenerse, Larroza amenazó al conductor con un arma de fuego mientras su acompañante le instaba a disparar. El conductor logró maniobrar y escapar hasta una estación de servicios Petropar, donde solicitó ayuda. Larroza también descendió y apuntó al guardia de seguridad, Claudio Daniel López, pero ambos lograron reducirlo y despojarlo del arma, mientras el cómplice escapó.

Tras el incidente, se alertó al sistema 911, y efectivos de la Comisaría 5ta. detuvieron al delincuente. Se incautó un arma de fuego casera calibre 22 LR, de procedencia argentina, y dos celulares Samsung.

El caso fue remitido al Ministerio Público, y tras la investigación del fiscal Santander, se logró la condena de 7 años y 6 meses de prisión para Larroza.