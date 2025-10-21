Teletón lazó su campaña solidaria en Ciudad del Este

Durante la noche, se compartieron las conmovedoras historias de Mayra Gómez Ibarra y Cristhofer Alberto López, quienes asisten al Centro de Rehabilitación Integral Teletón de Minga Guazú desde hace ocho y nueve años, respectivamente. Sus familias resaltaron el trabajo de la fundación y el impacto en la vida y desarrollo de sus hijos.

Víctor Ibarrola, director ejecutivo de Teletón, destacó “el ejemplo de vida que representan los niños y niñas de Teletón” y recordó que el CRIT de Minga Guazú brinda actualmente atención gratuita y de calidad a 419 familias de la región.

El evento incluyó un momento artístico con la participación del propio Cristhofer, quien ejecutó la guitarra con su grupo de la iglesia, así como la actuación del cantante Jaime Amarilla. Además, se entregaron medallas de reconocimiento a voluntarios del Alto Paraná por su compromiso y esfuerzo en la promoción de la inclusión y la solidaridad.

La gran maratón solidaria

La maratón Teletón 2025 se vivirá los días 7 y 8 de noviembre, con una transmisión ininterrumpida de 28 horas que reunirá a todos los canales de aire del país. La jornada promete historias inspiradoras, sorpresas y momentos llenos de emoción.

Entre las actividades previstas figuran el Partido de las Estrellas, en su cuarta edición, que se jugará el 8 de noviembre, y la tradicional Corrida Itaú, que desde hace más de una década forma parte del calendario solidario de Teletón.

Puertas abiertas a nuevas familias

La Fundación recordó que las inscripciones para nuevas familias siguen abiertas en sus tres Centros de Rehabilitación Integral, ubicados en Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú. Las personas interesadas pueden comunicarse a los números: Asunción: (0981) 901 686, Coronel Oviedo: (0962) 351 249 y Alto Paraná: (0981) 128 709