Cayó en una red de trata en Brasil y consiguió escapar tras un mes en cautiverio

La agente fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en la lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, explicó la joven fue contactada en Paraguay con la promesa de trabajar en una mercería en territorio brasileño. Sin embargo, al llegar al destino, fue despojada de sus documentos, incomunicada y sometida a un régimen de explotación sexual. “Ella fue privada de su libertad, sin dinero, con poca alimentación, y obligada a ingerir bebidas alcohólicas y ejercer la prostitución”, explicó Coronel.

La mujer permaneció en cautiverio durante aproximadamente un mes, hasta que logró escapar del lugar donde se encontraba retenida. Vecinos de la zona la auxiliaron, ya que cayó sobre un techo, y la trasladaron a un centro asistencial. Allí se informó a las autoridades brasileñas y también a las paraguayas, para iniciar la investigación.

Coronel confirmó que la víctima regresó ayer al país, acompañada por funcionarios del Ministerio de la Mujer y del Consulado paraguayo. “Ella se encuentra en una condición emocional muy delicada, pero está colaborando con información que permitirá avanzar en la investigación y determinar la identidad de los responsables”, señaló la fiscal.

El Ministerio Público inició las primeras diligencias para tratar de identificar a las personas que participaron en el proceso de captación, traslado y acogida de la víctima.