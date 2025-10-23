De desaparecida a detenida: joven cayó con droga en Brasil

Se trata de Lorena Mabel Duarte Paiva (26), cuya última conexión en el WhatsApp es del domingo 12 de octubre. Su madre, residente en Argentina, denunció la desaparición ante la Policía Nacional, luego de perder contacto con la joven.

De inmediato, los agentes de la comisaría jurisdiccional comunicaron al comisario principal, Rubén Ramírez, del Departamento de Búsqueda y Localización, quien comenzó a recabar informaciones con amistades y allegados de la mujer. En el marco de las averiguaciones, se solicitó cooperación a las autoridades policiales del Brasil.

Fue así que los policías brasileños confirmaron que Duarte Paiva fue detenida el 12 de octubre por narcotráfico. Actualmente, se encuentra recluida en la penitenciaría femenina de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

Un caso similar

Un hecho calcado ocurrió en octubre del año pasado, cuando Patricia Elizabeth Escobar Portillo (24 años), también fue reportada como desaparecida por sus familiares en Minga Guazú. Días después se descubrió que había sido arrestada en la misma ciudad brasileña con 13 kilogramos de marihuana prensada.