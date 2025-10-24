Detienen en Paraguay a pedófilo brasileño condenado a 26 años de cárcel en su país

La captura se realizó esta mañana tras un operativo de inteligencia encabezado por el Departamento de Crimen Organizado, que permitió ubicar al prófugo en una vivienda situada en el kilómetro 14, lado Acaray.

Según datos, la orden de captura fue emitida por un tribunal del estado de Minas Gerais (Brasil) por una condena de 26 años de pena privativa de libertad por abuso sexual en niños.

Fernandes Santos se habría instalado en territorio paraguayo hace aproximadamente un año y estaba viviendo aparentemente solo en una casa alquilada.

Durante el allanamiento, por disposición del agente fiscal Alcides Giménez, fueron incautados teléfonos celulares y equipos informáticos que serán analizados por peritos del Ministerio Público. También se confiscó una motocicleta marca Kenton GRR, con chapa 503 AAVC.

El detenido fue trasladado a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde permanecerá a disposición de las autoridades competentes, a la espera de su expulsión y entrega a la Policía Federal brasileña.