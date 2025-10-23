Denuncian abuso sexual de niño de 7 años por parte de su padre y hermano mayor

De acuerdo con los datos, el menor se quedaba con su padre biológico mientras la madre iba a trabajar como empleada doméstica, ocasión que el sexagenario habría aprovechado para manosear en reiteradas ocasiones a su hijo. El hermano mayor del chico también está sindicado como autor de los abusos.

El hecho salió a luz cuando el niño le manifestó a su madre que ya no quería visitar a su padre y le confesó que tanto su progenitor como su hermano mayor lo manoseaban. Además, se quejó de dolores, como consecuencia de las agresiones sexuales.

La fiscala Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles Contra Niños y Adolescentes, intervino en el caso y ordenó la detención de ambos sospechosos, quienes fueron trasladados al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Asimismo, solicitó la intervención de una psicóloga del Centro de Atención a Víctima, a quien el menor detalló los abusos que sufrió en reiteradas ocasiones.

La agente fiscal adelantó que esta mañana recibirá el informe oficial de la psicóloga y presentará imputación contra los dos supuestos autores.