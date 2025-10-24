Militar y presunto ladrón detenidos tras hurto en predio de los Franciscanos Capuchinos

Los aprehendidos fueron identificados como Fabio Antonio Acuña Amarilla (28) y el suboficial primero Carlos Ariel Gaona Martínez (36), integrante de la Armada Paraguaya. Según los datos, el militar habría adquirido el equipo sustraído por la módica suma de G. 50.000.

El hurto fue denunciado por el sacerdote Edison José Cazal (49), responsable del local afectado, quien entregó a los investigadores las imágenes del circuito cerrado que captó íntegramente el momento del hecho.

Tras recibir la información de que el suboficial Gaona poseía el compresor, los uniformados se constituyeron en su vivienda, donde el mismo reconoció haber comprado el objeto y lo entregó de manera voluntaria a los agentes de la Comisaría 31ª.

Gracias a los datos aportados por el militar, los intervinientes localizaron posteriormente a Acuña Amarilla en el barrio Portal del Este, kilómetro 8, quien fue plenamente identificado mediante las grabaciones de seguridad. Acuña alegó que solo había encontrado el equipo y mencionó ser sobrino de un conocido dirigente de la seccional N° 4.

Tanto el comprador como el presunto autor quedaron a disposición del Ministerio Público.