Detienen a presunto empleado infiel por millonario hurto de fertilizantes en Minga Guazú

La detención de Rolando Ariel Cáceres Martínez (28) se realizó este miércoles, alrededor de las 13:30, a unos 800 metros de la ruta PY02, frente al local de la empresa afectada.
Además, Cáceres Martínez registra otras dos órdenes de captura: causa N° 515/2024, de fecha 18 de marzo de 2025, por violación de la Ley 1340/96 (Drogas), y por violencia familiar, de fecha 14 de marzo de 2025, según explicó el subjefe de Investigaciones, comisario Hugo Sosa.
Sosa señaló que encontraron varios indicios que incriminan al ahora detenido y a unos cinco supuestos autores. Cáceres habría facilitado información interna a la banda criminal.
Antecedentes del caso
El hurto agravado ocurrió el pasado fin de semana en el depósito de Agrun Agroscience SA, donde los delincuentes sustrajeron unas 350 cajas de fertilizantes, valuadas en aproximadamente G. 500 millones.
En el marco de las pesquisas, en la noche del lunes último los agentes policiales allanaron una vivienda en el kilómetro 14, lado Acaray, donde detuvieron a Roxana Soledad Paredes Santacruz (45), quien cuenta con antecedentes por obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito (2023) y violación de la cuarentena sanitaria (2021).
Durante el procedimiento, los investigadores recuperaron gran parte de las mercaderías hurtadas, además se incautaron de dos vehículos presumiblemente utilizados para trasladar las mercaderías.