Video: delincuente se paseó por escuela y hurtó cartera de una profe

La Escuela “Eduardo Irrazábal Mutti”, ubicada en el barrio Mora Cué de Luque, fue vulnerada ayer al mediodía tras el ingreso de un delincuente. Según el relato de los padres, el hurto se registró a las 13:30 y perjudicó a una docente.

Según quedó registrado en videos del circuito cerrado, el delincuente ingresó por el portón principal, se paseó por los pasillos de la institución, ingresó al sector de nivel inicial, a los baños y a la sala de profesores. Estuvo buscando por varios minutos algún objeto de valor, hasta que encontró la cartera de una docente y se apropió de sus pertenencias.

Los padres señalaron que se encuentran muy preocupados por lo vulnerable que es la institución. “Estamos ahora en zozobra”, expresaron.

Agregaron que precisamente por la inseguridad se encargaron de trabajar para conseguir la instalación de cámaras en toda la escuela, al igual que un sistema de monitoreo. Sin embargo, actualmente nadie se encarga de la verificación constante.

Piden designación oficial

Según relataron los padres de los alumnos, la institución se encuentra en etapa de “transición” y no tienen ningún encargado o encargada oficial de la dirección. Indicaron que necesitan un encargado de despacho que se encargue de ver este tipo de situaciones y tome medidas preventivas.

Contaron que generalmente tienen a un agente policial designado para el horario de ingreso en horas de la mañana, pero luego se quedan a merced de los delincuentes y con tres portones muy vulnerables.