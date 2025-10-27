Hallan cuerpo envuelto en bolsa arpillera en el río Paraná

De inmediato, militares de la Prefectura Naval se trasladaron al lugar y confirmaron la presencia del bulto flotando cerca de la costa.

Lea más: Capturan en Ciudad del Este al supuesto financista del crimen del teniente coronel Guillermo Moral

El capitán Claudio Ramírez, de la Armada Paraguaya, mencionó que el hallazgo fue comunicado por los pescadores de la zona y que la bolsa fue retirada hasta la orilla, donde aguardan la llegada del fiscal de turno, Alberto Torres.

En un principio, trascendió la versión de que podrían tratarse de dos cuerpos, presuntamente vinculados al caso del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral. Los nombres mencionados de manera preliminar fueron los de Rogelio Leme Díaz Brítez, de 18 años, y un adolescente de 16 años, ambos sindicados como presuntos sicarios en aquel crimen y que habrían sido “silenciados”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, preliminarmente, Ramírez mencionó que hay un alto porcentaje de que se trataría de un solo cuerpo, aunque se aguarda la llegada del fiscal para confirmar oficialmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Esto dijo supuesto financista del asesinato de Guillermo Moral

El sitio permanece resguardado por agentes de la Policía Nacional y personal militar, a la espera de la comitiva del Ministerio Público.