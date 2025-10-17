Esto dijo supuesto financista del asesinato de Guillermo Moral

Jorge Bogado Guillén y Ángel David González Guillén, tío y sobrino respectivamente, fueron detenidos en Ciudad del Este tras los operativos de la Fiscalía y Policía Nacional como sospechosos de ser los financistas del asesinato de Guillermo Moral, homicidio perpetrado por dos sicarios a bordo de una motocicleta frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en el barrio Trinidad de Asunción.

Si bien el fiscal José Morínigo dijo que no hablará por el momento, confirmó a través de un agente policial que los dos aprehendidos declararon ante él. Los abogados de los sospechosos tampoco hablaron con los periodistas.

Jorge Bogado intercambió algunas palabras con los periodistas que aguardaban a la salida de la sede de la Fiscalía de Crimen Organizado de Asunción y aseguró que no tiene nada que ver con el caso, negó el financiamiento a los sicarios y afirmó que va a comprobar su inocencia.

Periodista: ¿Vos le conoces a estos chicos que le mataron?

Jorge Bogado: No, nada que ver.

Periodista: ¿Y por qué te aprehenden? ¿Qué sospechas?

Jorge Bogado: A mí no me aprehendieron, yo nomás me presenté.

Periodista: ¿Por qué te presentaste?

Jorge Bogado: Y bueno, yo no tenía nada que ver en esto.

Periodista: ¿Declaraste? ¿Tu sobrino te comprometió?

Jorge Bogado: No sé.

Periodista: ¿Vos por qué entregaste la suma de dinero?

Jorge Bogado: Yo no entregue a nadie.

Periodista: ¿A qué te dedicabas, don Jorge?

Jorge Bogado: A la venta de bebidas.

Periodista: ¿Cierto que vos ya tenés antecedentes, que te conocen como “El Patrón”?

Jorge Bogado: No, nada que ver.

Periodista: En Ciudad del Este así se te conoce. Sobre tu sobrino, su implicancia, ¿qué puede decir?

Jorge Bogado: No sé yo, doctora.

Periodista: ¿Él tiene alguna relación con el caso?

Jorge Bogado: Y no sé.

Periodista: ¿Tenés como comprobar que no tenés nada que ver, don Jorge?

Jorge Bogado: Tengo, tengo.

Periodista: ¿Vos le entregaste el dinero, don Jorge?

Jorge Bogado: No, no, negativo.

Asesinato de Guillermo Moral

El teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, de 44 años de edad, ascendido al grado de coronel póstumo, fue asesinado el jueves 2 de octubre pasado a las 16:32, cuando estacionaba su camioneta sobre la calle Congreso de Colombia, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Santísima Trinidad de la capital del país.

El atentado fue perpetrado por dos sicarios que actuaron en una motocicleta. El que conducía el biciclo era supuestamente Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, y el que disparó habría sido un menor de 16 años.

De acuerdo con la investigación del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, bajo la supervisión del fiscal José Martín Morínigo Coronel, de la unidad de Crimen Organizado de Asunción, permitió descubrir que inmediatamente después del atentado los dos supuestos asesinos recibieron un giro de G. 300.000, con lo que se trasladaron esa misma noche hasta Ciudad del Este para reunirse con sus contratantes.

Además, los sospechosos ya habían recibido días antes otros tres giros de G. 800.000, G. 400.000 y G.300.000, que probablemente se usaron para la vigilancia del militar.

Investigando esas transferencias de dinero, una comitiva allanó ayer a las 06:00 en Ciudad del Este la casa de Rolando Javier Torres Rivarola, 23 años, quien no quedó preso, pero será un testigo clave de la Fiscalía.

Testigo vinculó a González Guillén

Este contó que efectivamente envió el último giro de G. 300.000 a los dos sicarios por pedido de su compañero de colegio y vecino, Ángel David González Guillén, de 22 años, cuyo domicilio también fue intervenido momentos después.

Al ser detenido, Ángel David alegó que el que en realidad le pidió que enviara la plata a los sicarios fue su tío, Jorge Guillén Bogado, de 44 años, quien fue arrestado minutos después en el tercer allanamiento.

Jorge Guillén Bogado, en el año 2020, fue investigado como miembro de la gavilla que atacó una patrullera de la Policía en Ciudad del Este, y en el año 2023 lo señalaron como el “patrón” de una banda de piratas del asfalto responsable de casi todos los atracos a camiones de empresas transportadoras de encomiendas que salían de Ciudad del Este con cargamentos de celulares iPhone.

El cuarto allanamiento de ayer en Ciudad del Este fue en la casa de otro sobrino de Jorge Guillén, identificado como Carlos Antonio Báez Guillén, de 32 años, alias Lulú, quien es hermano de madre de Ángel David y que tiene orden de captura con fines de extradición solicitada por Argentina por un caso de homicidio calificado. Este sería el que contrató a los dos sicarios que mataron al militar, de acuerdo a los investigadores.