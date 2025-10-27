Solitario delincuente hurta ropas del emprendimiento de una fonoaudióloga

La víctima es la fonoaudióloga Shirley Gómez, quien expresó su indignación a través de sus redes sociales. Según relató, los delincuentes ingresaron a su vivienda y, al no encontrar objetos de valor, rompieron la ventanilla de su automóvil y se llevaron las prendas destinadas a la venta.

“Entraron a mi casa, recorrieron el pasillo y, al no hallar nada que llevar, rompieron la ventanilla de mi auto y se llevaron las prendas que todos los días llevo para vender. Son artículos nuevos de la marca Eskala”, lamentó la profesional.

Shirley Gómez es fonoaudióloga que trabaja con niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Mediante ahorro y un pequeño préstamo, había adquirido un set de prendas para iniciar su emprendimiento, pero fue víctima de este robo antes de poder consolidarlo. La denuncia ya fue presentada ante la Policía Nacional.

La víctima solicita la colaboración de personas de buena voluntad para recuperar las prendas robadas. Cualquier información sobre la mercadería puede ser comunicada al teléfono (0976) 121 389.