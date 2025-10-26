¡Insólito! Hurtó lechón de un torneo benéfico y lo devolvió tras viralizarse este video

El suboficial inspector Pedro Silvero, de la Subcomisaría 27ª, explicó el torneo de penales tenía como fin ayudar a un vecino enfermo. En medio de la actividad, un hombre que llegó a bordo de una motocicleta aprovechó que el quincho donde dejaron el premio estaba algo alejado de la cancha, y se llevó el lechón.

Lea más: Militar y presunto ladrón detenidos tras hurto en predio de los Franciscanos Capuchinos

Al percatarse de la desaparición del premio, los organizadores verificaron el circuito cerrado y el video se hizo viral rápidamente.

Horas más tarde, un hombre se presentó en la sede policial y entregó el lechón y alegó que un desconocido dejó en su casa. Dijo que no le conocía al responsable del hecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El suboficial Silvero comentó que los organizadores del torneo no presentaron denuncia formal, ya que el premio fue devuelto y entregado a los ganadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo más probable es que el autor se haya sentido presionado al hacerse público el hecho y envió el lechón a través de un tercero”, señaló el uniformado.

Lea también: Video: delincuente se paseó por escuela y hurtó cartera de una profe

Los vecinos manifestaron que no conocen al hombre que se llevó el animal, aunque por su atuendo deportivo suponen que habría participado del torneo benéfico.