Presentan la “Navidad del Este 2025”, centrada en el Lago de la República

En su cuarta edición, el evento rendirá homenaje a la Sagrada Familia, representada por una escultura de nueve metros de altura que será la pieza central de la exhibición.

El encendido oficial de las luces se realizará el 29 de noviembre en el anfiteatro del Lago de la República, con la presentación de varios artistas locales y nacionales. La lista será anunciada próximamente por la Municipalidad de Ciudad del Este.

Como en años anteriores, uno de los árboles de Navidad más altos del país volverá a ser uno de los principales atractivos, junto con el renovado Papá Noel gigante, además de nuevas estructuras lumínicas.

La asesora de Comunicación de la Municipalidad, Sofía Masi, explicó que gran parte de las decoraciones serán reutilizadas de ediciones anteriores, “sin perder calidad ni creatividad” del evento que años anteriores se denominó Navidad Sustentable.

Entre las novedades se destacan túneles de luces renovados, zonas de descanso, camineros iluminados y un espacio temático dedicado al yacaré, con el objetivo de promover el respeto por la biodiversidad.

Durante la presentación, la intendenta María Portillo (PLRA) destacó el esfuerzo y la creatividad de los funcionarios municipales, pese a contar con un presupuesto más limitado. En total, se destinarán G. 570 millones, lo que representa apenas una cuarta parte de la inversión realizada en 2024.

En un principio, se pretendía aumentar la inversión del año pasado y extender las actividades a varios barrios de la capital departamental. Sin embargo, la intervención municipal ocasionó una demora significativa en el avance del proyecto.

Además del Lago de la República, las intervenciones navideñas abarcarán puntos emblemáticos de la ciudad, como las rotondas del Km 3, Área 1, Oasis y Monalisa, así como el Puente de la Amistad, la Biblioteca Municipal, la avenida Pampliega y la avenida Concejal Romero.

El evento busca consolidarse como una de las celebraciones navideñas más importantes del país, ofreciendo un espacio de encuentro para las familias y una buena experiencia para los visitantes que llegan a Ciudad del Este.