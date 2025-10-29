Sapolo sentenciado a 18 años de prisión por homicidio doloso

El Tribunal de Sentencia, presidido por Adalberto Soto e integrado por Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, determinó aplicar una pena de 18 años de prisión a Rojas Gavilán. Durante el enjuiciamiento, el representante del Ministerio Público, Luis Trinidad Colmán, presentó pruebas contundentes que acreditaron la participación del acusado en el homicidio y solicitó 25 años de pena.

El crimen tuvo lugar el 4 de julio de 2024, alrededor de la 01:00, en una vivienda del barrio San Agustín, cerca del río Acaray, en Ciudad del Este. La víctima fue identificada como Catalino Vera Colmán, quien se encontraba en su domicilio junto a su pareja y sus dos hijas menores.

En esa ocasión, Rojas Gavilán, acompañado por dos personas no identificadas, llegó hasta la vivienda y, tras una discusión con la víctima, extrajo un arma de fuego y efectuó tres disparos que dejaron a Vera Colmán gravemente herido.

Tras el ataque, el agresor y sus acompañantes huyeron rápidamente, mientras que el herido fue trasladado de urgencia al Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde se constató su fallecimiento.

En el marco de la investigación, las autoridades pudieron identificar a Cristhian de los Santos Rojas Gavilán, logrando detenerlo el 19 de septiembre de 2024. Posteriormente, el fiscal Trinidad Colmán inició el proceso penal en su contra y finalmente obtuvo su condena a 18 años de cárcel.