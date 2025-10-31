Puente de la Integración: intendentes buscan evitar errores cometidos en Ciudad del Este

Durante el encuentro, realizado en la Municipalidad de Presidente Franco, participaron también funcionarios de ambas instituciones. Los temas abordados incluyeron el ordenamiento del tránsito, la presencia de guías y comerciantes informales, y la seguridad de los visitantes que llegarán tras la inauguración del puente.

Lea más: Franqueños depositan expectativas en la apertura total del Puente de la Integración

La intendenta María Portillo (PLRA) destacó la importancia de mantener una coordinación constante entre ambas ciudades, especialmente ante el inminente movimiento comercial y turístico que generará el nuevo paso.

“Tenemos que estar al tanto de todo lo que va ocurriendo porque muchas actividades se trasladarán de Ciudad del Este a Presidente Franco. Debemos prevenir la presencia de personas que intenten estafar a los visitantes o generar desorden. Nuestra idea es trabajar juntos para dar una respuesta rápida y efectiva”, expresó Portillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el jefe comunal de Presidente Franco, Roque Godoy, valoró la reunión con la comitiva municipal de Ciudad del Este para evitar errores cometidos en la capital esteña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Queremos aprender de lo vivido en el microcentro esteño y evitar improvisaciones. Vamos a priorizar la organización de los comercios, el control del uso de espacios públicos y la seguridad de los visitantes. No podemos permitir el desorden ni la informalidad que generan hechos delictivos”, señaló.

Durante el encuentro, decidieron conformar una comisión mixta, con la inclusión de autoridades policiales, municipales y de otras instituciones vinculadas al control fronterizo.

El Puente de la Integración, que unirá Presidente Franco con Foz de Yguazú, es considerado una obra clave para el desarrollo económico y turístico, pero traerá consigo desafíos en materia de seguridad, tránsito y ordenamiento urbano.

Lea también: Puente de la Integración será habilitado de forma gradual y no será solo para camiones

La habilitación parcial del paso fronterizo fue anunciado por la Itaipú Binacional para la primera quincena de diciembre. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial de ambos gobiernos.