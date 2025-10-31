Video: con fuerte custodia, trasladan a “Tío Rico” a penal de Emboscada

El comisario principal Osvaldo Osorio, jefe de la Comisaría 8ª, explicó que el procedimiento se realizó bajo un estricto dispositivo de seguridad, con apoyo de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Lince, Motorizada y personal del Departamento de Investigaciones.

Según explicó Osorio, el operativo incluyó el traslado desde la cárcel de Minga Guazú hasta el aeropuerto Guaraní, desde donde el recluso fue llevado vía aérea hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. De allí, fue llevado bajo estrictas medidas de seguridad al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, en Emboscada.

Miembro del clan Rotela fue a Minga Guazú

En contrapartida, al penal de Minga Guazú fue traído el interno Carlos Matías Amarilla Rotela, del Clan Rotela, considerado otro criminal de alto perfil.

Miguel Ángel Insfrán ingresó al penal de Minga Guazú el 27 de agosto de 2024, luego de permanecer recluido en la cárcel militar de Viñas Cue.

Según las investigaciones, Insfrán sería uno de los principales líderes de la red de narcotráfico con el uruguayo Sebastián Marset, en la organización desmantelada por la operación “A Ultranza Py”.