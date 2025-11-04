Imputan a dos jóvenes por agresión sexual contra una niña de 10 años

La investigación del presunto abuso sexual está a cargo de la fiscala Beatriz Adorno Acuña, de Hernandarias. Además de formular la imputación contra los dos sospechosos, la agente fiscal solicitó la prisión preventiva para ambos.

Según los antecedentes, los sindicados cometieron el hecho el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 20:30, cuando abordaron a la menor en la vía pública del distrito de Santa Fe del Paraná, la alzaron a la fuerza a una motocicleta y la trasladaron a una habitación de un inquilinato en la misma ciudad, donde presuntamente la sometieron sexualmente.

La menor, al regresar a su casa, relató lo ocurrido a su padre, quien la llevó a la sede policial. Allí, la niña indicó el lugar y señaló a los dos sujetos como los supuestos autores del hecho. Esto permitió que esa misma noche agentes policiales de la zona procedieran a la aprehensión de los sospechosos en la vía pública y comunicaran el caso al Ministerio Público.

Informes confirman el abuso sexual

La imputación se sustenta en diversos elementos de convicción, entre los que destacan el informe policial, la denuncia del padre de la víctima y las declaraciones testificales. Asimismo, el informe del médico forense fue determinante para el inicio del proceso, considerando que confirmó la existencia de lesiones recientes en las partes íntimas de la niña, compatibles con un hecho de violencia sexual, y evidenció daños físicos en la víctima, lo que indica el uso de fuerza.

De igual forma, una profesional del Centro de Atención a Víctimas realizó una entrevista de contención a la menor, quien indicó preliminarmente que fue golpeada por dos personas de sexo masculino. Como parte de las diligencias, se incautó la motocicleta utilizada en el hecho y se solicitó la evaluación psicológica de la víctima, previa a la entrevista en Cámara Gesell, en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba.

Considerando la gravedad de los hechos, la fiscala Beatriz Adorno solicitó la prisión preventiva de los presuntos autores, fundamentada en el peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, además de la alta expectativa de pena privativa de libertad.