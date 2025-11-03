Mujeres exigen justicia frente a la Fiscalía por casos de abuso sexual infantil

Frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, mujeres se reunieron para visibilizar su indignación ante los casos de abuso sexual infantil que permanecen impunes en Paraguay.

Las manifestantes levantaron carteles para exigir justicia y respeto a las víctimas.

Clemencia Bareiro, una de las manifestantes, expresó que “somos personas que cuidamos las infancias y estamos acá para decir basta a la impunidad, para que se respete la palabra de una niña, que el Estado lo que tiene que hacer es cuidarla y no volver a victimizarla y no creerle”.

Bareiro insistió en que la sociedad debe escuchar y creer en las víctimas.

Reclamo por una justicia que escuche y proteja

El pedido central de la manifestación se concentró en un caso particular que involucra al exviceministro de Educación Superior, Federico Mora, cuyo pedido de desestimación se debate en el Poder Judicial. Las manifestantes exigieron que la denuncia presentada sea investigada con perspectiva de infancia y sin revictimizar a la niña afectada.

“Estamos acá para exigir justicia, para pedir que se le crea a esta niña y que ella tenga justicia y que lo que ella contó valga la pena. No le queremos dar el mensaje a las niñas de que contar es un error, de que le tengan miedo a nuestra justicia, de que tengan miedo de poder hablar cuando es tan grave ya lo que estas niñas pasan”, señaló.

Considerando que Mora es una persona relacionada con el Gobierno de turno, Bareiro respondió que “eso ya es como la guinda de la torta, pero lo grave es que se abusa de las niñas en el país. No importa quién sea, no importa que sea una persona con poder, una persona sin poder”.

La manifestante agregó que el verdadero problema radica en la falta de protección estatal hacia las infancias.