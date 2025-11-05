Obispo de Ciudad del Este llama a votar con responsabilidad

En su carta pastoral, el prelado exhorta a los ciudadanos a ejercer el voto de manera libre, informada y responsable, recordando que la participación en la vida política es parte del compromiso cristiano con el bien común. “El papa Francisco nos ha recordado que la política es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”, señala el obispo en el documento.

Monseñor Collar Noguera enfoca su mensaje en el marco del Año Jubilar, al que considera una oportunidad de “renovación espiritual personal y comunitaria”. En ese sentido, invitó a los ciudadanos a vivir este tiempo con esperanza y sentido de corresponsabilidad social.

“El proceso sinodal que vivimos como Iglesia universal y local nos exhorta a fortalecer el diálogo social y a aprender cada día más a ‘caminar juntos’, sin excluir ni dejar a nadie atrás. Este espíritu de comunión y corresponsabilidad debe iluminar también nuestra elección. No podemos permanecer indiferentes ante el presente y el futuro de nuestra querida ciudad”, escribió el obispo.

El obispo también hizo referencia a los principales retos que enfrenta la capital esteña, entre ellos: la gestión transparente y honesta de los recursos públicos; políticas sociales justas y solidarias que atiendan a las familias más vulnerables y combatan toda forma de exclusión social; un desarrollo urbano integral y ordenado, que respete la dignidad humana y promueva el cuidado de la casa común; la creación de fuentes de trabajo y la promoción de la educación integral para los jóvenes.

También destacó los “signos de esperanza” que observa en la comunidad diocesana, como las parroquias y grupos ciudadanos que trabajan por el bien común. Citó al profeta Jeremías para recordar la importancia de orar y trabajar por la paz de la ciudad: “Busquen la paz para la ciudad y rueguen al Señor por ella, porque de su paz dependerá la paz de ustedes”.

Finalmente, el obispo encomendó el proceso electoral a la intercesión de San Blas y la Virgen de Caacupé, pidiendo que “acompañen y protejan al pueblo en este tiempo de renovada esperanza”.