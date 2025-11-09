Se inicia proceso de conformación de mesas de votación

En la víspera, miembros de la Junta Cívica realizaron una verificación de las 86 mesas habilitadas en este colegio, considerado el principal local electoral de la capital del Alto Paraná. En total, 25.738 electores están habilitados para sufragar en este local.

A partir de las 7:00 de este domingo, los distintos locales de votación de Ciudad del Este abrirán sus puertas para el desarrollo de la jornada electoral, en la que se elegirá al nuevo intendente que completará el actual periodo municipal, tras la destitución del exintendente Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo).

El candidato electo asumirá el cargo el martes 18 de noviembre y deberá entregarlo el 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, los principales candidatos aseguraron que renunciarán tres meses antes para postularse nuevamente para el periodo 2026-2031.

Los candidatos

Además de los principales contendientes, Roberto González Vaesken (Lista 1) y Dani Mujica (Lista 123), el boletín del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) incluye a otros aspirantes: Dani Romero, del Partido Ecologista (Lista 43), y Celso “Kelembu” Miranda, por Patria Soñada (Lista 300).