ABC en el Este
08 de noviembre de 2025 - 19:21

Elección en CDE: pulseada para definir la continuidad de Yo Creo o el retorno colorado

Miembros de la Junta Cívica recorren el Centro Regional para verificar los detalles de las mesas de votación.
Miembros de la Junta Cívica recorren el Centro Regional para verificar los detalles de las mesas de votación.

CIUDAD DEL ESTE. La segunda ciudad más importante del país se prepara para una jornada electoral decisiva este domingo, cuando 237.223 personas tendrán la posibilidad de acudir a las urnas para elegir al nuevo intendente que concluirá el actual periodo municipal, luego de la destitución del exintendente Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo).

Por ABC Color

El proceso de votación se iniciará a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00, con el sistema de papeleta, en 23 locales de votación y 795 mesas receptoras de votos distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Los resultados de esta elección podrían marcar el rumbo político del municipio y la proyección del Movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo) de cara a las presidenciales del 2028.

Lea más: Partido Liberal desmiente rumores y reafirma su respaldo a Dani Mujica en Ciudad del Este

Por un lado, el Partido Colorado (ANR) apuesta toda su estructura para recuperar la administración de la segunda ciudad más importante del país, tras haber perdido el control municipal en 2019, con la destitución de Sandra McLeod de Zacarías.

El toldo instalado por el movimiento Yo Creo en el exaeropuerto Alejo García.
El toldo instalado por el movimiento Yo Creo en el exaeropuerto Alejo García.

El candidato colorado, Roberto González Vaesken, confía en el respaldo del presidente de la ANR, Horacio Cartes, con quien mantuvo una reunión en Asunción el jueves pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque su presencia en los barrios fue muy escasa, González Vaesken participó en diversas actividades con el director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Lea más: La compra de cédula tiene una pena carcelable de tres años, recuerda fiscal

Desde el movimiento Yo Creo, el candidato Daniel Pereira Mujica cerró su campaña proselitista el jueves con una multitudinaria convocatoria en el Lago de la República. Acompañado de Miguel Prieto, Mujica aseguró que su candidatura permitirá “devolver el golpe” por la destitución de Prieto y una oportunidad para consolidar el proyecto que apunta a posicionar a Prieto como figura presidencial para 2028.

A su vez, Prieto, en su discurso, arremetió contra la ANR al afirmar que los colorados “no tuvieron cierre de campaña porque no tienen gente”, y aseguró que ganarán por una diferencia de 40 puntos. Sin embargo, desde filas coloradas sostienen que las encuestas iniciales que le daban abajo ya revirtieron y que llegan a la elección con ventaja sobre el candidato de Yo Creo.

El imponente Puesto Comando instalado por la ANR frente a la Gobernación de Alto Paraná.
El imponente Puesto Comando instalado por la ANR frente a la Gobernación de Alto Paraná.

El candidato colorado explicó que decidió no realizar un acto de cierre de campaña, ya que su equipo optó por concentrar los recursos en la logística del “Día D” y en la coordinación de la conformación de mesas.

Los candidatos

Además de los principales contendientes, el boletín del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presenta a otros aspirantes: Dani Romero, del Partido Ecologista (Lista 43), y Celso “Kelembu” Miranda, por Patria Soñada (Lista 300).

Esta elección capta el interés de todo el país, pues el resultado en Ciudad del Este podría servir como un “termómetro político”.