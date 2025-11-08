Elección en CDE: pulseada para definir la continuidad de Yo Creo o el retorno colorado

El proceso de votación se iniciará a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00, con el sistema de papeleta, en 23 locales de votación y 795 mesas receptoras de votos distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Los resultados de esta elección podrían marcar el rumbo político del municipio y la proyección del Movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo) de cara a las presidenciales del 2028.

Lea más: Partido Liberal desmiente rumores y reafirma su respaldo a Dani Mujica en Ciudad del Este

Por un lado, el Partido Colorado (ANR) apuesta toda su estructura para recuperar la administración de la segunda ciudad más importante del país, tras haber perdido el control municipal en 2019, con la destitución de Sandra McLeod de Zacarías.

El candidato colorado, Roberto González Vaesken, confía en el respaldo del presidente de la ANR, Horacio Cartes, con quien mantuvo una reunión en Asunción el jueves pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque su presencia en los barrios fue muy escasa, González Vaesken participó en diversas actividades con el director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La compra de cédula tiene una pena carcelable de tres años, recuerda fiscal

Desde el movimiento Yo Creo, el candidato Daniel Pereira Mujica cerró su campaña proselitista el jueves con una multitudinaria convocatoria en el Lago de la República. Acompañado de Miguel Prieto, Mujica aseguró que su candidatura permitirá “devolver el golpe” por la destitución de Prieto y una oportunidad para consolidar el proyecto que apunta a posicionar a Prieto como figura presidencial para 2028.

A su vez, Prieto, en su discurso, arremetió contra la ANR al afirmar que los colorados “no tuvieron cierre de campaña porque no tienen gente”, y aseguró que ganarán por una diferencia de 40 puntos. Sin embargo, desde filas coloradas sostienen que las encuestas iniciales que le daban abajo ya revirtieron y que llegan a la elección con ventaja sobre el candidato de Yo Creo.

El candidato colorado explicó que decidió no realizar un acto de cierre de campaña, ya que su equipo optó por concentrar los recursos en la logística del “Día D” y en la coordinación de la conformación de mesas.

Los candidatos

Además de los principales contendientes, el boletín del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presenta a otros aspirantes: Dani Romero, del Partido Ecologista (Lista 43), y Celso “Kelembu” Miranda, por Patria Soñada (Lista 300).

Esta elección capta el interés de todo el país, pues el resultado en Ciudad del Este podría servir como un “termómetro político”.