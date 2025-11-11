Imputan a una joven por presunta trata de personas con fines de explotación sexual de su propia hermana

La imputada se encuentra recluida de forma provisoria en la Comisaría de Mujeres, con asiento en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición de la Justicia. De acuerdo con la investigación, el 9 de septiembre de 2025, la procesada presuntamente habría engañado a su propia hermana, a quien convenció para viajar a San Pablo (Brasil) con la promesa de conseguirle un empleo en una fábrica de costura.

Al llegar a destino, la víctima fue alojada en una vivienda del barrio Canindé, donde la imputada presuntamente la habría obligado a prostituirse bajo amenazas de muerte, aprovechando su situación de aislamiento y vulnerabilidad.

Paraguay y la trata de personas: mayoría de víctimas son mujeres

Sin embargo, la víctima logró escapar cuando unos vecinos abrieron el portón del inmueble y luego fue auxiliada por la Guardia Municipal de San Pablo, que la derivó a un albergue de protección. El caso llegó al Ministerio Público tras un reporte del Consulado General del Paraguay en Foz de Yguazú, que informó sobre el rescate de la joven paraguaya en territorio brasileño.

En el marco de la investigación del caso, la Fiscalía dispuso una inspección médica forense, que confirmó la ausencia de lesiones físicas recientes, y una contención psicológica a cargo de una profesional de la Secretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de la Mujer, cuyos informes coinciden en la existencia de indicios de trata de personas con fines sexuales.

La ruta de la trata de personas y los puntos sensibles en Paraguay

Basándose en estos elementos de sospecha, la fiscala Vivian Coronel resolvió imputar a la sindicada y además solicitó su prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, calificado como crimen. Asimismo, solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.