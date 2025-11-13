Hernandarias: detienen a uno de los que habría prendido fuego a un joven que luego murió

Agentes de la Comisaría 5ª, con apoyo del grupo Lince, localizaron en la tarde de este jueves a Derlis Adrián Martínez González, conocido como "Bebito", en una zona boscosa del barrio Santo Domingo, de Hernandarias.

A pesar de que la víctima, Richard Michael Aiub Ovando (29), lo señaló como responsable, el detenido negó su participación en el crimen, pero reconoció haber estado presente en el sitio del ataque.

“Yo me fui a comprar droga y al llegar vi que le prendieron fuego. No sé quiénes son. Cuando llegué, vi que se le prendían fuego y ahí le tiré una frazada, pero ellos salieron corriendo”, aseguró Martínez.

El detenido alegó que la víctima “tenía muchos enemigos” y que “varios lo buscaban” debido a conflictos anteriores.

Antecedentes del caso

El hecho se registró ayer, a las 06:30, en el asentamiento 13 de Junio de Hernandarias. Según testigos, Aiub Ovando sufrió graves quemaduras durante una pelea.

Durante su traslado al hospital, el propio Aiub Ovando manifestó que había sido atacado por un grupo de cinco adictos, liderados por un tal Derlis, apodado Bebito.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Distrital de Hernandarias y luego derivado de urgencia al Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas de Asunción, donde murió cerca de las 21:00 horas del mismo día debido a quemaduras que afectaban el 80 % de su cuerpo.

Richard Michael Aiub Ovando contaba con antecedentes por hurto agravado (2023), violencia familiar (2024 y 2025), y hurto y reducción (2025). Además, había sido aprehendido la semana pasada tras amenazar a la concejala Yéssica Solange Caballero Ferreira (34) con un arma de fuego de juguete en el barrio Puerta del Sol.