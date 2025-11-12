Joven que amenazó con arma de juguete a concejal resulta gravemente quemado tras pelea entre adictos

Agentes policiales recibieron una llamada de vecinos que denunciaban que un hombre había sufrido graves quemaduras durante una riña entre adictos, en Hernandarias.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que la víctima era Richard Michael Aiub Ovando, quien registra antecedentes por hurto agravado (2023), violencia familiar (2024), hurto y reducción (2025), y otra causa por violencia familiar (2025).

El afectado manifestó que fue atacado por un grupo de cinco personas, lideradas por un sujeto conocido como “Bebito”. Dijo que ya había mantenido discusiones con los otros involucrados, hasta que finalmente fue agredido y le prendieron fuego.

El hombre fue auxiliado hasta el Hospital Distrital de Hernandarias, donde permanece internado con quemaduras de consideración.

Amenazó a concejala

Aiub Ovando fue aprehendido el pasado miércoles luego de amenazar con una pistola de juguete a la concejala Yéssica Solange Caballero Ferreira (34), en el barrio Puerta del Sol del distrito de Hernandarias.

El subcomisario Édgar Valenzuela, subjefe de la Comisaría 24ª, informó que, además del incidente con la edil, Ovando ya había sido detenido una semana antes por agredir a su madre y a su hermana.

Explicó que, tras el incidente con la concejala, el juez Penal de Garantías ordenó su internación en una clínica de desintoxicación. Sin embargo, el hombre escapó del lugar.