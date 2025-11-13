Persistirán las lluvias y tormentas eléctricas en el este del país

Para este jueves, se espera un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Se prevén lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C de mínima y 25 °C de máxima.

El viernes continuará el ambiente cálido y nublado, con vientos variables y chaparrones aislados durante la jornada. La mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 28 °C.

Para el sábado, persistirá la nubosidad y las condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima rondará los 21 °C y la máxima los 25 °C.