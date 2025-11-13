ABC en el Este
Persistirán las lluvias y tormentas eléctricas en el este del país

CIUDAD DEL ESTE. El clima se presentará inestable durante los próximos días en la capital del Alto Paraná, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología.

Para este jueves, se espera un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Se prevén lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C de mínima y 25 °C de máxima.

El viernes continuará el ambiente cálido y nublado, con vientos variables y chaparrones aislados durante la jornada. La mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 28 °C.

Para el sábado, persistirá la nubosidad y las condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima rondará los 21 °C y la máxima los 25 °C.